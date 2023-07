22E CORRIDA PEDESTRE DU JHM 52000 Chaumont Chaumont, 9 septembre 2023, Chaumont.

22E CORRIDA PEDESTRE DU JHM Samedi 9 septembre, 16h00 52000 Chaumont 10 km 12 € (2€ supplémentaires sur place) / Open 5 € / Kid 2 € / Garçons de café gratuit

Cette course populaire et emblématique de Chaumont vous permettra de vivre une expérience unique au coeur de Chaumont.

Vous étiez plus de 591 sur l’ensemble des courses en 2022. C’est la seule course du département qui attire autant de participants à la recherche d’une effervescence populaire.

Cette année encore, l’OMS, le JHM, la Ville de Chaumont et ses nombreux partenaires vous proposeront des animations place de la Mairie.

Des associations sportives vous proposeront des initiations sportives et démonstrations

La course des garçons de café (ouverte à tous) s’élancera à 16h dans la joie et la bonne humeur

Nous avons hâte de vous retrouver pour faire vibrer le centre-ville de Chaumont !

Programme des courses

16h00 : Inscription / Retrait des dossards au marché couvert

17h45 : Clôture des inscriptions pour la Corrida Kid

18h00 : Départ Corrida Kid

18h30 : Clôture des inscriptions et des remises de dossards pour la Corrida pédestre du JHM (10 km) et corrida open

19h00 : Départ 10km et corrida open

20h45 : Remise des récompenses au marché couvert

Documents utiles

Autorisation parentale

Règlement corrida kid

Règlement corrida 10 km et open

Règlement course de garçons de café

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T20:30:00+02:00

10km course à pied

JHM