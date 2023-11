Beaujolais Nouveau & compagnie 520 CH DES GRANDS TAILLIS Lachassagne, 16 novembre 2023, Lachassagne.

Lachassagne,Rhône

La Famille JP Rivière vous invite pour un long week-end

sous le signe de la convivialité :



du Jeudi 16 au Dimanche 19 Novembre à partir de 11h.

Au programme :

Dégustation de Beaujolais Nouveau et de tous nos Crus,

Repas Beaujolais & Ambiance Musicale.

2023-11-16 11:00:00 fin : 2023-11-19 20:00:00. .

520 CH DES GRANDS TAILLIS Domaine JP RIVIERE

Lachassagne 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The JP Rivière family invites you to a long weekend

under the sign of conviviality:



from Thursday November 16 to Sunday November 19, starting at 11am.

On the program:

Tasting of Beaujolais Nouveau and all our Crus,

Beaujolais meal & Musical ambience

La familia JP Rivière le invita a un fin de semana largo

bajo el signo de la convivencia:



del jueves 16 al domingo 19 de noviembre a partir de las 11h.

En el programa:

Degustación de Beaujolais Nouveau y de todos nuestros Crus,

Comida Beaujolais y ambiente musical

Die Familie JP Rivière lädt Sie zu einem langen Wochenende ein

im Zeichen der Geselligkeit :



von Donnerstag, dem 16. bis Sonntag, dem 19. November ab 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

Verkostung von Beaujolais Nouveau und all unseren Crus,

Beaujolais-Essen & Musikalische Umrahmung

Mise à jour le 2023-11-01 par Destination Beaujolais