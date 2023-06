Cité des Climats et vins de Bourgogne – Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon, 30 juin 2023, Mâcon.

Mâcon,Saône-et-Loire

Dans ce lieu de vie, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine viticole bourguignon à travers des expériences immersives et sensorielles..

520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



In this place of life, discover the history and heritage of Burgundy wine through immersive and sensory experiences.

En este espacio vital, descubra la historia y el patrimonio de la industria vinícola de Borgoña a través de experiencias inmersivas y sensoriales.

Entdecken Sie an diesem Ort die Geschichte und das Erbe des burgundischen Weinbaus durch immersive und sensorische Erfahrungen.

