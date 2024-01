CONCERT WE WANT NINA 520 Avenue des Abrivados Lunel, samedi 27 janvier 2024.

Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27

Concert Hommage à Nina Simone par We want Nina – Médiathèque Intercommunale – Lunel – Samedi 27 janvier – 15h

Concert de jazz

We want Nina, le trio

Mariannick Saint-Céran : Chant

Marc Campo :Guitare

Lionel Dandine :Orgue

Un chaleureux hommage à Nina Simone, diva du jazz et de la soul qui a marqué le siècle dernier par son immense talent et son engagement dans la lutte contre les inégalités raciales.

Samedi 27 janvier à 15h

Médiathèque intercommunale – Lunel

Tout public. Gratuit

Sur inscription au 04-67-99-06-51.

.

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



