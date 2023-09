SPECTACLE BEBE – GET UP BADABOUM – MEDIATHEQUE LUNEL – MERCREDI 20 DECEMBRE – 10H 520 Avenue des Abrivados Lunel, 20 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Get up ! … Badaboum / Spectacle en transat par la compagnie Rhapsodies Nomades

Mercredi 20 décembre à 10h et 11h

(une séance au choix)

De 0 à 3 ans

Durée: 30min

Sur inscription : 04 67 99 06 51.

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Get up ! … Badaboum / Transat show by the Rhapsodies Nomades company

Wednesday December 20 at 10 and 11 a.m

(choice of one session)

Ages 0 to 3

Duration: 30min

By appointment: 04 67 99 06 51

¡Arriba! … Espectáculo Badaboum / Transat de la compañía Rhapsodies Nomades

Miércoles 20 de diciembre a las 10h y a las 11h

(una sesión a elegir)

De 0 a 3 años

Duración: 30min

Inscripción obligatoria: 04 67 99 06 51

Get up! … Badaboum / Spektakel im Liegestuhl von der Kompanie Rhapsodies Nomades

Mittwoch, 20. Dezember um 10 Uhr und 11 Uhr

(eine Sitzung nach Wahl)

Von 0 bis 3 Jahren

Dauer: 30 Minuten

Nach Anmeldung: 04 67 99 06 51

