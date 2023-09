CONCERT DE PERCUSSIONS ELECTRONIQUES – ARTH- MEDIATHEQUE LUNEL – 20H30 520 Avenue des Abrivados Lunel, 8 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Concert de percussions électroniques

vendredi 08 décembre 2023 de 20:30 à 21:15

Tout public. Sur inscription à partir du 8 novembre : 04 67 99 06 51.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 21:30:00. .

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Electronic percussion concert

friday 08 December 2023 from 20:30 to 21:15

All audiences. Registration from November 8: 04 67 99 06 51

Concierto de percusión electrónica

viernes 08 de diciembre de 2023 de 20:30 a 21:15

Abierto al público en general. Inscripciones a partir del 8 de noviembre: 04 67 99 06 51

Konzert mit elektronischer Perkussion

freitag, 08. Dezember 2023 von 20:30 bis 21:15 Uhr

Für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Mit Anmeldung ab dem 8. November: 04 67 99 06 51

Mise à jour le 2023-09-20 par OT PAYS DE LUNEL