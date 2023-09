FESTIVAL L’UNE,ELLES – PROJECTION/DEBAT SALE PUTE – MEDIATHEQUE LUNEL – 15H 520 Avenue des Abrivados Lunel, 14 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Samedi 14 octobre, à 15h, rendez-vous à la médiathèque intercommunale pour visionner ce documentaire sur le cyberharcèlement et échanger avec les réalisatrices.

Tout public -Gratuit.

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. .

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Saturday, October 14, at 3pm, come to the intercommunal multimedia library to watch this documentary on cyberbullying and chat with the filmmakers.

Open to all -Free

El sábado 14 de octubre a las 15.00 h, acérquese a la mediateca intermunicipal para ver este documental sobre el ciberacoso y charlar con los realizadores.

Abierto a todos – Gratuito

Am Samstag, den 14. Oktober, um 15 Uhr, treffen Sie sich in der interkommunalen Mediathek, um diesen Dokumentarfilm über Cybermobbing anzuschauen und mit den Regisseurinnen zu diskutieren.

Für alle Altersgruppen -Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-27 par OT PAYS DE LUNEL