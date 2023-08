Nuit One Piece 52 rue Pierre Julien Montélimar, 29 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Pour la première fois, nous participons à la nuit One Piece ! Retrouvez en exclusivité des goodies, participez à des animations et découvrez en avant première le tome 105 de One Piece! Au programme : quizz, blind test, chasses aux trésors….

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

52 rue Pierre Julien Nouvelle Libraire Baume

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the first time, we’re taking part in One Piece Night! Discover exclusive goodies, take part in activities and preview volume 105 of One Piece! On the program: quizzes, blind tests, treasure hunts…

Por primera vez, ¡participamos en la Noche de One Piece! Disfruta de regalos exclusivos, participa en actividades y disfruta de un adelanto del volumen 105 de One Piece En el programa: concursos, pruebas a ciegas, caza del tesoro…

Zum ersten Mal nehmen wir an der One Piece-Nacht teil! Hier finden Sie exklusive Goodies, nehmen Sie an Animationen teil und entdecken Sie Band 105 von One Piece als Vorpremiere! Auf dem Programm stehen: Quiz, Blindtests, Schatzsuche…

Mise à jour le 2023-08-19 par Montélimar Tourisme Agglomération