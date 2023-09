UNE SÉANCE DE CINÉMA SOLIDAIRE 52 Rue Lakanal Lunel, 18 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

A l’affiche, “De plus belle”, un film de 2017 de Anne-Gaëlle Daval, avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia.

18 octobre 2023 – 18h

Cinéma Athénée

Tél : 06 50 23 71 68 – 06 08 95 38 54

Tarif : 8 € au profit de La Ligue contre le cancer.

52 Rue Lakanal

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Also on the bill is De plus belle, a 2017 film by Anne-Gaëlle Daval, starring Florence Foresti, Mathieu Kassovitz and Nicole Garcia.

october 18, 2023 ? 6pm

Cinéma Athénée

Tel: 06 50 23 71 68 ? 06 08 95 38 54

Price: 8 ? in aid of La Ligue contre le cancer

El programa incluye De plus belle, una película de 2017 de Anne-Gaëlle Daval, protagonizada por Florence Foresti, Mathieu Kassovitz y Nicole Garcia.

18 de octubre de 2023 ? 18.00 h

Cinéma Athénée

Tel: 06 50 23 71 68 ? 06 08 95 38 54

Precio: 8? a beneficio de La Ligue contre le cancer

Im Kino läuft ?De plus belle?, ein Film von Anne-Gaëlle Daval aus dem Jahr 2017, mit Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia.

18. Oktober 2023 ? 18 Uhr

Kino Athénée

Tel.: 06 50 23 71 68 ? 06 08 95 38 54

Eintrittspreis: 8 ? zugunsten von La Ligue contre le cancer

