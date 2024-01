Apéro-lecture 52 Rue François Mitterrand Labouheyre, vendredi 19 janvier 2024.

Labouheyre Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 19:30:00

Extraits Littéraires parlant du corps.

L’équipe vous propose de partager un moment convivial à la rencontre d’extraits littéraires, d’auteurs et d’autrices qui racontent le corps sous toutes ses coutures. Venez profitez, autour d’un verre, de lectures soigneusement choisis, de présentations d’ouvrages et pourquoi pas, nous partager vos propres lectures.

Ados & adultes – Gratuit sur Inscription

52 Rue François Mitterrand Médiathèque de Labouheyre

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@labouheyre.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Cœur Haute Lande