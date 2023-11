Journée portes ouvertes à l’atelier de Pascaline Boura 52 rue Foch Cahors, 18 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Pascaline Boura, peintre et dessinatrice, vous ouvre les portes de son atelier, ces samedi et dimanche 18 et 19 novembre 2023.

Travail pictural autour des correspondances et fusain ..

2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

52 rue Foch Atelier de Pascaline Boura

Cahors 46000 Lot Occitanie



