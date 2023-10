Concert annuel de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim 52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim, 12 novembre 2023, Griesheim-près-Molsheim.

Griesheim-près-Molsheim,Bas-Rhin

Suivez les péripéties de nos jeunes musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie embarqués pour un voyage musical, exotique et fantastique qui les conduira à l’autre bout du monde. Le jeune guitariste Till (Prodiges Pop) fera partie de l’aventure ! Tartes flambées dès 18h..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 20:00:00. EUR.

52 Rue du Moulin

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Follow the adventures of our young musicians from the Orchestre d’Harmonie as they embark on an exotic and fantastic musical journey to the other side of the world. Young guitarist Till (Prodiges Pop) will be part of the adventure! Tartes flambées from 6pm.

Siga las aventuras de nuestros jóvenes músicos de la Orchestre d’Harmonie mientras se embarcan en un exótico y fantástico viaje musical al otro lado del mundo. El joven guitarrista Till (Prodiges Pop) participará en la aventura Tartas flambeadas a partir de las 18.00 h.

Verfolgen Sie die Abenteuer unserer jungen Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters, die sich auf eine musikalische, exotische und fantastische Reise begeben, die sie bis ans andere Ende der Welt führt. Der junge Gitarrist Till (Prodiges Pop) wird Teil dieses Abenteuers sein! Flammkuchen ab 18 Uhr.

