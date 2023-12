Spectacle : Contes sous la neige 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 4 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Une conteuse et marionnettiste, un musicien bruiteur s’amusent autour d’un univers de papiers, d’ours et de neige qui donne envie de se serrer tous les uns contre les autres pour être au chaud.

Avec la Compagnie Chuchoconto.

A partir de 3 ans..

52 Rue des Girondins La Cabane

47300 Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine



A storyteller and puppeteer, and a musician and noisemaker have fun in a world of paper, bears and snow that makes you want to huddle together for warmth.

With Compagnie Chuchoconto.

Ages 3 and up.

Un cuentacuentos y un titiritero, y un músico y un ruidoso se divierten en un mundo de papel, osos y nieve que dan ganas de acurrucarse para entrar en calor.

Con la Compañía Chuchoconto.

A partir de 3 años.

Eine Erzählerin und Puppenspielerin, ein Musiker und Geräuschemacher vergnügen sich rund um eine Welt aus Papier, Bären und Schnee, die Lust macht, sich alle aneinander zu kuscheln, um es warm zu haben.

Mit der Compagnie Chuchoconto.

Ab 3 Jahren.

