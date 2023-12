Spectacle : C’est l’hiver petit piou piou 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 4 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Petit Piou est un petit oiseau tout neuf. L’été, la vie est douce, mais comment faire à l’approche de l’hiver ?

Un petit conte pour comprendre l’hiver et découvrir la vie des oiseaux.

Spectacle de conte, musique et marionnettes avec la Compagnie du P’tit brin d’herbe.

Jusqu’à 5 ans..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . .

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Petit Piou is a brand-new bird. Life is sweet in summer, but what do we do when winter approaches?

A little tale to help you understand winter and discover the life of birds.

Storytelling, music and puppets with Compagnie du P’tit brin d’herbe.

Ages 5 and up.

Petit Piou es un pajarito nuevo. La vida es dulce en verano, pero ¿qué hacer cuando se acerca el invierno?

Un pequeño cuento para entender el invierno y descubrir la vida de los pájaros.

Cuentacuentos, música y marionetas con la Compagnie du P’tit brin d’herbe.

Para niños de hasta 5 años.

Petit Piou ist ein nagelneuer kleiner Vogel. Im Sommer ist das Leben süß, aber wie soll es weitergehen, wenn der Winter naht?

Ein kleines Märchen, um den Winter zu verstehen und das Leben der Vögel zu entdecken.

Schauspiel aus Märchen, Musik und Puppentheater mit der Compagnie du P’tit brin d’herbe.

Bis 5 Jahre.

