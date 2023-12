Atelier musical 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 4 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Atelier ludique basé sur le ressenti de la musique, l’exploration, l’expression de soi à travers les outils musicaux.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

Sur inscription..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 11:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Playful workshop based on the feeling of music, exploration and self-expression through musical tools.

For children aged 5 to 8.

Registration required.

Un divertido taller basado en sentir la música, la exploración y la autoexpresión a través de herramientas musicales.

Para niños de 5 a 8 años.

Inscripción obligatoria.

Ein spielerischer Workshop, der auf dem Spüren von Musik, dem Erforschen und dem Selbstausdruck durch musikalische Hilfsmittel basiert.

Für Kinder von 5 bis 8 Jahren.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47