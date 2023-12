Canto Yo 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 4 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Catalina et Piero de la Compagnie Opér’Azul, nous présentent une ribambelle de personnages colorés pour nous faire voyager avec eux jusqu’à l’Océan Pacifique.

Spectacle de chansons et comptines latino-américaines, suivi d’un atelier musical.

A partir de 3 ans..

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Catalina and Piero, from Compagnie Opér’Azul, present a bevy of colorful characters to take us on a journey to the Pacific Ocean.

Show featuring Latin American songs and rhymes, followed by a musical workshop.

Ages 3 and up.

Catalina y Piero de la compañía Opér’Azul nos traen un montón de coloridos personajes para llevarnos de viaje al Océano Pacífico.

Un espectáculo de canciones y rimas latinoamericanas, seguido de un taller musical.

A partir de 3 años.

Catalina und Piero von der Compagnie Opér’Azul stellen uns eine Schar von bunten Figuren vor, um uns mit ihnen bis zum Pazifischen Ozean reisen zu lassen.

Aufführung mit lateinamerikanischen Liedern und Reimen, gefolgt von einem Musikworkshop.

Ab 3 Jahren.

