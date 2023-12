Un noël TOUT DOUX à La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 1 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Nous vous accueillons dans un espace ressourçant unique, inspiré du concept « Snoezelen ».

Cet espace multisensoriels fait appel aux 5 sens : lumières tamisées, musique douce, livre, boîte mystère…

En matinée ateliers musicales, ateliers cuisines, cours de pilates et spectacles..

2023-12-12 fin : 2023-12-29 . EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



We welcome you to a unique, rejuvenating space inspired by the « Snoezelen » concept.

This multi-sensory space appeals to all 5 senses: soft lighting, gentle music, a book, a mystery box…

Morning music workshops, cooking workshops, pilates classes and shows.

Le damos la bienvenida a un espacio de relajación único, inspirado en el concepto « Snoezelen ».

Este espacio multisensorial apela a los 5 sentidos: iluminación tenue, música suave, libros, cajas misteriosas, etc.

Talleres matinales de música, talleres de cocina, clases de pilates y espectáculos.

Wir begrüßen Sie in einem einzigartigen, ressourcenorientierten Raum, der vom « Snoezelen »-Konzept inspiriert ist.

Dieser multisensorische Raum spricht alle fünf Sinne an: gedämpftes Licht, sanfte Musik, ein Buch, eine geheimnisvolle Box…

Am Vormittag finden Musik- und Kochworkshops, Pilateskurse und Aufführungen statt.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47