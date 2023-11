Spectacle – Mémoires vives d’Italie avec Eric Laurent et Raymond Antoine 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 1 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

L’émigration est un gigantesque manège toujours en marche qui brasse des millions d’êtres humains.

Par sa proximité géographique, l’Italie a contribué à forger l’identité des populations dans le Sud-Ouest de la France.

Trois récits accompagnés musicalement esquisseront cette migration..

2023-12-01

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Emigration is a gigantic merry-go-round that moves millions of human beings.

Italy’s geographical proximity has helped forge the identity of people in south-western France.

Three stories with musical accompaniment sketch out this migration.

La emigración es un gigantesco carrusel que mueve a millones de seres humanos.

La proximidad geográfica de Italia ha contribuido a forjar la identidad de los habitantes del suroeste de Francia.

Tres historias con acompañamiento musical esbozarán esta migración.

Die Auswanderung ist ein gigantisches, immer in Bewegung befindliches Karussell, das Millionen von Menschen umherwirbelt.

Durch seine geografische Nähe hat Italien dazu beigetragen, die Identität der Menschen im Südwesten Frankreichs zu formen.

Drei musikalisch begleitete Erzählungen werden diese Migration skizzieren.

