Café des parents 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 28 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez assister au Café des parents avec Clarisse Rizzotti (professionnelle de la parentalité).

Possible de faire garder vos enfants au Café cantine..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Attend the Café des parents with Clarisse Rizzotti (parenting professional).

You can have your children looked after at the Café cantine.

Venga al Café de los padres con Clarisse Rizzotti (profesional de la crianza).

Puedes hacer que cuiden de tus hijos en el Café cantine.

Besuchen Sie das Elterncafé mit Clarisse Rizzotti (Fachkraft für Elternschaft).

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Kinder im Café cantine betreuen zu lassen.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47