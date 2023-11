Une grue sur un mur – spectacle par Plume Contante 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 26 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Lectures à voix haute et contes sur le thème des frontières visibles et invisibles.

Goûter à l’issue du spectacle !

Public familial..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Readings and stories on the theme of visible and invisible borders.

Snack after the show!

Family audience.

Lecturas y relatos sobre el tema de las fronteras visibles e invisibles.

Merienda después del espectáculo

Público familiar.

Vorlesen und Erzählungen zum Thema sichtbare und unsichtbare Grenzen.

Imbiss im Anschluss an die Vorstellung!

Familienfreundliches Publikum.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47