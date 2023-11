Animation en famille : Trotte Trotte Polyglotte 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 25 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Eveil aux langues, un atelier pour ouvrir son oreille aux sons du monde, jusqu’à 6 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Eveil aux langues, a workshop to open your ears to the sounds of the world, up to age 6.

Eveil aux langues, un taller para abrir los oídos a los sonidos del mundo, para niños de hasta 6 años.

Eveil aux langues, ein Workshop, um sein Ohr für die Klänge der Welt zu öffnen, bis 6 Jahre.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47