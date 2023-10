Fabrication livre en tissu 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 3 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez fabriquer votre livre en tissu avec Louise.

A partir de 8 ans..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own fabric book with Louise.

Ages 8 and up.

Ven a hacer tu propio libro de tela con Louise.

A partir de 8 años.

Komm und stelle mit Louise dein eigenes Stoffbuch her.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47