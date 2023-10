Ma cabane des vacances 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 2 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Création d’un livre cabane avec Inge.

Techniques mixtes, à partir de 5 ans..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Creation of a cabin book with Inge.

Mixed media, ages 5 and up.

Crear una cabaña de libros con Inge.

Técnica mixta, a partir de 5 años.

Erstellen eines Hüttenbuchs mit Inge.

Mischtechniken, ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47