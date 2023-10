Atelier Danse et mouvement avec bébé 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Atelier Danse et mouvement avec bébé 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 27 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne Atelier avec Emilie Gouabault, psychomotricienne.

Pour les bébés marcheurs jusqu’à 30 mois..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Emilie Gouabault, psychomotrician.

For baby walkers up to 30 months. Taller con Emilie Gouabault, psicomotricista.

Para bebés que caminan hasta los 30 meses. Workshop mit Emilie Gouabault, Psychomotorikerin.

Für Laufbabys bis 30 Monate. Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu 52 Rue des Girondins Adresse 52 Rue des Girondins La Cabane Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot latitude longitude 44.40692;0.70733

52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/