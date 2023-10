Eveil musical 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 26 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Eveil musical jusqu’à 3 ans..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:30:00. EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical initiation for children up to 3 years.

Iniciación musical para niños de hasta 3 años.

Musikalische Früherziehung bis 3 Jahre.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47