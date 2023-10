Création d’un Leporello 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 24 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Création d’un livre qui se présente sous la forme d’un soufflet que l’on déplie comme un accordéon.

A partir de 6 ans..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 17:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Creation of a book in the form of a bellows that unfolds like an accordion.

Ages 6 and up.

Creación de un libro en forma de fuelle que se despliega como un acordeón.

A partir de 6 años.

Erstellung eines Buches in Form eines Blasebalgs, der wie ein Akkordeon aufgeklappt wird.

Ab 6 Jahren.

