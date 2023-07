La Cabane – Atelier et animations 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot La Cabane – Atelier et animations 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 26 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne 10h30 : Contes et chansons.

16h : Atelier créatif enfant-parent..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



10:30 am: Storytelling and songs.

4pm: Child-parent creative workshop. 10.30 h: Cuentacuentos y canciones.

16.00 h: Taller creativo para niños y padres. 10.30 Uhr: Märchen und Lieder.

