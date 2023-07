La Cabane – Atelier et animations 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 24 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

10h : Sophrologie en famille de 5 à 10 ans.

16h : Contes et chansons..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



10 a.m.: Sophrology for families aged 5 to 10.

4pm: Stories and songs.

10 h: Sofrología para familias de 5 a 10 años.

16 h: Cuentos y canciones.

10 Uhr: Familien-Sophrologie von 5 bis 10 Jahren.

16 Uhr: Märchen und Lieder.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47