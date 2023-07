La Cabane – Atelier et animations 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot, 17 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

10h30 : Atelier découverte des instruments du monde à partir de 3 ans.

12h : Déambulation musicale dans les rues.

16h : Dégustation de jus de fruits.

16h30 : Spectacle les 3 trésors à partir de 3 ans..

10:30 a.m.: World instrument discovery workshop for children aged 3 and up.

12pm: Musical stroll through the streets.

4pm: Fruit juice tasting.

4:30pm: Les 3 trésors show for ages 3 and up.

10.30 h: Taller de descubrimiento de instrumentos del mundo para niños a partir de 3 años.

12.00 h: Paseo musical por las calles.

16.00 h: Degustación de zumos de frutas.

16.30 h: Espectáculo Les 3 trésors a partir de 3 años.

10:30 Uhr: Workshop zur Entdeckung von Instrumenten aus aller Welt für Kinder ab 3 Jahren.

12 Uhr: Musikalischer Umzug durch die Straßen.

16 Uhr: Verkostung von Fruchtsäften.

16:30 Uhr: Theaterstück « Les 3 trésors » (Die 3 Schätze) ab 3 Jahren.

