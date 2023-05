LA 9ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE AGILELAVAL 2023 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne LA 9ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE AGILELAVAL 2023 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin, 29 juin 2023, Laval. Laval,Mayenne Une conférence autour de l’agilité.

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 17:00:00. EUR.

52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



A conference on agility Una conferencia sobre la agilidad Eine Konferenz rund um Agilität Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Adresse 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Laval

52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

LA 9ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE AGILELAVAL 2023 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin 2023-06-29 was last modified: by LA 9ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE AGILELAVAL 2023 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin Laval 29 juin 2023