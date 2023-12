improvisations : ring de l’apres jambon 52 Rue des Augustins Bayonne, 4 avril 2024, Bayonne.

Bayonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Alors que Bayonne se remet de sa Foire au Jambon, notre équipe d’improvisateurs reprend du service et se demande s’il n’y a vraiment que des gens bons par ici… ??

Venez (re)découvrir les Rings d’Impro que La Luna Negra propose avec succès depuis plus de 20 ans. Entrez dans les entrailles du jeu pur, sans filet… et sachez que tout y sera surprise !

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet ??.

52 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100



