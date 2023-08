DANS LES COULISSES – CROIX BATON CROIX 52 rue de la Barrée La Bretonnière-la-Claye, 6 septembre 2023, La Bretonnière-la-Claye.

La Bretonnière-la-Claye,Vendée

Visitez « l’envers du décor » des entreprises du Sud Vendée Littoral et rencontrez des personnes aux métiers insolites. Visite d’un atelier de tisage artisanal..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 16:00:00. .

52 rue de la Barrée Mortevieille

La Bretonnière-la-Claye 85320 Vendée Pays de la Loire



Visit the « backstage » of the companies of the South Vendée Littoral and meet people with unusual jobs. Visit a weaving workshop.

Visite los « bastidores » de las empresas del Litoral de Vendée Sud y conozca a personas con trabajos poco habituales. Visite un taller de tejido tradicional.

Besuchen Sie « die Rückseite des Dekors » der Unternehmen in der Region Sud Vendée Littoral und lernen Sie Menschen mit ungewöhnlichen Berufen kennen. Besuch einer handwerklichen Weberei.

