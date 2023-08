Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron 52 Rue Dalmais Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Atelier familial par l’association Trait d’Union.

Venez fabriquer une copie de la lampe à huile d’Oloron. L’atelier se déroulera en 2 temps le samedi et le dimanche.

10 places, sur inscription..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

52 Rue Dalmais Maison du patrimoine

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Family workshop by the Trait d’Union association.

Come and make a copy of the Oloron oil lamp. The workshop will take place in 2 parts on Saturday and Sunday.

10 places, registration required.

Taller familiar dirigido por la asociación Trait d’Union.

Venga a hacer una copia de la lámpara de aceite de Oloron. El taller se desarrollará en 2 partes, el sábado y el domingo.

10 plazas, inscripción obligatoria.

Familienworkshop durch den Verein Trait d’Union.

Kommen Sie und stellen Sie eine Kopie der Öllampe von Oloron her. Der Workshop findet in zwei Phasen am Samstag und Sonntag statt.

10 Plätze, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn