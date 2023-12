Carmen Maria Vega 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement, 16 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16

Carmen Maria Vega vous donne rendez-vous à La Mesón vendredi 16 février..

Carmen Maria Vega, chanteuse à la féminité incandescente, revient sur scène avec un concert à la fois puissant et condensé d’émotions.



Artiste protéiforme et anticonformiste, elle réinterprète un éventail d’anciens titres, choisis pour leur pouvoir explosif, et les mixe avec des inédits nés de sa plume. Avec le musicien Antoine Rault (Lescop, Forever Pavot, Vox Low), bassiste, guitariste, arrangeur et magicien geek des machines, Carmen Maria Vega s’autorise tout. Réinventant et mélangeant les styles, elle est rock, chanson et électro à la fois, un nom d’étoile devenu le temps du show « Carmen Ultra ».



Toujours en mouvement depuis 18 ans, experte incontestée de la scène, tour à tour metteuse en scène, comédienne, auteure, réalisatrice, chanteuse, elle aime à passer de l’ombre à la lumière. Plus femme que jamais. Indomptable, elle mène la danse. Affirmée. Libre. Inclassable. Sa voix puissante sait se faire caresse. Elle vous envoûte, sourire en coin et talons de 12. Cuirs, satin et velours. Son répertoire pointu revisite toutes les Carmen(s) d’hier pour raconter celle d’aujourd’hui.



Carmen Maria Vega, chanteuse à la voix exceptionnelle, célèbre à la fois la féminité et la liberté d’être soi, ouvrant les vannes d’une expérience unique, celle de « Carmen Ultra ».

52 rue Consolat La Mesón

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Ville de Marseille