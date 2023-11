Les racines poussent dans l’ombre 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

« Les Racines Poussent dans l’Ombre » est à appréhender comme la suite de « Mémoire Désir », une exposition d’oeuvres-matières pensées et matérialisées par des artistes artisans..

2023-11-17 12:00:00 fin : 2024-02-24 18:00:00. EUR.

52 Rue Cardinale Hôtel de Gallifet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Les Racines Poussent dans l’Ombre » is to be seen as the sequel to « Mémoire Désir », an exhibition of material works conceived and materialized by artisan artists.

« Les Racines Poussent dans l’Ombre » es la continuación de « Mémoire Désir », una exposición de obras materiales diseñadas y creadas por artistas y artesanos.

« Les Racines Poussent dans l’Ombre » ist als Fortsetzung von « Mémoire Désir » zu verstehen, einer Ausstellung von Materialarbeiten, die von Kunsthandwerkern erdacht und umgesetzt wurden.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence