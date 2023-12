Cosmic Tric Tour 2024 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône, 16 mars 2024, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

.

Le retour du Cosmic Trip Tour qui passe par LaPéniche !

Depuis 1998, le Festival COSMIC TRIP, à Bourges, est le rendez-vous incontournable de la scène garage, sixties beat, frat rock, instro-surf, trashabilly, punk-blues, soul-punk, psyche-pop… Un festival unique en son genre, sauvage et explosif, qui réunit pendant 4 jours 20 groupes internationaux, des stands et disquaires underground, des Djs incroyables ainsi qu’un public foutraque.

Le COSMIC TRIP TOUR, sa version itinérante, reprendra la route en mars 2024, proposant 3 groupes et 1 Dj.

Weird Omen

< Garage Madness - FR >

Après quatre Lps et six Eps, WEIRD OMEN échappent toujours aux comparaisons avec… quiconque !!! Weird Omen, trio déglingué au line-up atypique, crache son garage primitif unique, déluge de cuivre trash, de reverb et de fuzzzzzz. Une transe garage cryptique ou se mêlent sonorités 60’s cabossées et néo-garage psychedelique caverneux.

>Découvre : https://youtu.be/YSdaTebb0BQ

Magnetic Spacemen

< Band of the year ! - Pays-Bas >

Ils sont la découverte 2023 du Cosmic Trip, incarnant parfaitement notre vision du néo-garage actuel, un savant mélange de garage graveleux, de post-punk et de 60’s beat, emballé dans des mélodies accrocheuses et une énergie contagieuse. Leur nouvel album, « Polished Minds », sort le 2 novembre 2023.

>Découvre : https://youtu.be/4XbvAFWL2jA

Terreur twist

< Surf Métal Horrifique - Chalon-sur-Saône >

TERREUR TWIST accouche d’un nouveau genre : le Surf Metal Horrifique !!! Ambiance sixties, films de série B, horreur potache, le tout baignant dans la Reverb et les rythmes de batterie survitaminés !! Attention, rafale de double grosse caisse & Riffs mitraillettes in your face !!

>Découvre : https://youtu.be/Ty5axb9Iaf8

Big Bazounga Boogaloo DJ set

Garage rock fiévreux et soul sauvage, boogaloo exotique et jerk frénétique… Difficile pour les genoux de résister à ce cocktail à la fois explosif et terriblement groooovy !

EUR.

52 Quai Saint-Cosme LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I