Tremplin Europopcorn 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône, 2 mars 2024

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

.

C’est le retour du tremplin Europopcorn à LaPéniche ! Quatre groupes passent sur scène, et l’un d’eux sera sélectionné par un jury, composé de membre de l’organisation du festival et de LaPéniche, pour jouer sur l’ouverture d’une soirée lors du festival Europopcorn à Mervans en 2024 ! Découvertes assurées ! Et le vote du public sera pris en compte dans la décision finale ?? !

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://shorturl.at/aglrF (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

CB à la billetterie et au bar !

Ouverture des portes : 20h30

LaPéniche

52 quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

www.lapeniche.org/

03 85 94 05 78

EUR.

52 quai Saint Cosme LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



