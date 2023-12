Café Réparation 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19 . Un objet en panne, défectueux… apportez-le.

Ensemble, nous essaierons de le réparer !

Les Cafés Réparation sont ouverts à tous. Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles que ce soit pour l’accueil ou les réparations, prenez contact avec nous par téléphone ou mail ! EUR.

52 quai Saint Cosme L'Abattoir

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

