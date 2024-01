Apéro d’écoute de la prog de LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône, jeudi 11 janvier 2024.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2024-01-11

fin : 2024-01-11

Oyez oyez !

C’est déjà reparti pour une année de musiques et autres divertissements de découvertes pour vos sens !

Venez nous retrouvez jeudi 11 janvier dans LaPéniche pour un moment chaleureux d’écoute de la programmation, d’échanges musicaux en tout genre !

Ramène ta galette s’il t’en reste et surtout ramène ta fraise !

Toute l’équipe sera là pour répondre à toute vos question sur ce qui va se passer pendant l’hiver et plus encore !

52 quai Saint-Cosme LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



