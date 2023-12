VEILLÉE PYJAMA DE NOËL 52 Grande Rue Sassetot-le-Mauconduit, 3 décembre 2023, Sassetot-le-Mauconduit.

Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime

La bibliothèque de Sassetot-le-Mauconduit organise deux veillées de Noël !

➡️ De 17h à 17h30 , pour les petits (de 3 à 5 ans)

➡️ De 18 h à 19h pour les enfants à partir de 6 ans

Places limitées – Sur réservation.

2023-12-20 17:00:00 fin : 2023-12-20 19:00:00. .

52 Grande Rue Bibliothèque

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



The Sassetot-le-Mauconduit library is organizing two Christmas Eve events!

?? From 5pm to 5:30pm, for little ones (3 to 5 years old)

?? From 6pm to 7pm for children aged 6 and over

Limited places – On reservation

La biblioteca de Sassetot-le-Mauconduit organiza dos veladas navideñas

?? De 17:00 a 17:30, para niños (de 3 a 5 años)

?? De 18:00 a 19:00 h, para niños a partir de 6 años

Plazas limitadas – Con reserva

Die Bibliothek von Sassetot-le-Mauconduit organisiert zwei Weihnachtsabende!

?? Von 17h bis 17h30 , für die Kleinen (von 3 bis 5 Jahren)

?? Von 18:00 bis 19:00 Uhr für Kinder ab 6 Jahren

Begrenzte Plätze – Mit Reservierung

