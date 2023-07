PRESTIGIEUX HÔTELS PARTICULIERS DU XVIIIE SIECLE : HOTEL DE CLEVANS 52 Grande rue Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Visite guidée sur le thème de l’architecture, dédiée aux hôtels particuliers du 18e.

Mercredi 15:00:00 fin : . EUR.

52 Grande rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Guided tour on the theme of architecture, dedicated to 18th century private mansions

Visita guiada sobre el tema de la arquitectura, dedicada a las mansiones privadas del siglo XVIII

Führung zum Thema Architektur, gewidmet den Herrenhäusern des 18.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON