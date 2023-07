Besançon au siècle des Lumières : floraison des hôtels particuliers sous Louis XV 52 grande rue Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Après la conquête de la Franche-Comté, dès les années 1720, Besançon connaît une période de stabilité économique propice au développement urbain..

Mardi 10:00:00

52 grande rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



After the conquest of Franche-Comté, from the 1720s onwards, Besançon experienced a period of economic stability conducive to urban development.

Tras la conquista del Franco Condado, a partir de la década de 1720, Besançon conoció un periodo de estabilidad económica propicio al desarrollo urbano.

Nach der Eroberung der Franche-Comté ab den 1720er Jahren erlebte Besançon eine Zeit wirtschaftlicher Stabilität, die der Stadtentwicklung förderlich war.

