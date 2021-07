Yport Yport Seine-Maritime, Yport 52 ème Salon de l’UAFPC Yport Yport Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yport

52 ème Salon de l’UAFPC Yport, 31 juillet 2021, Yport. 52 ème Salon de l’UAFPC 2021-07-31 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-15 19:00:00 19:00:00 rue Emmanuel Foy Espace Alain Mutel

Yport Seine-Maritime Du samedi 31 juillet au dimanche 15 août 2021 se déroule l’Exposition de peintures, photos et de sculptures à l’espace Alain Mutel d’Yport. Invitée d’honneur : Pierre LAMBERT – peintre. Ouvert tous les jours de 15h à 19h.

