52? Congrès de l’International Ballad Conference Maison des Cultures du Monde CFPCI Vitré, lundi 13 mai 2024.

Chansons voyageuses | Song traditions on the move across borders and centuries

Du 13 au 17 mai 2024, Vitré deviendra, le temps du congrès annuel de l’International Ballad Commission, la capitale mondiale de la chanson de tradition orale.

Organisé chaque année depuis 1966 dans un pays différent — il ne s’était pas tenu en France depuis près de 30 ans ! —, ce congrès, appelé International Ballad Conference, rassemble des chercheurs venus du monde entier autour d’une thématique à laquelle les Bretons, bretonnants et gallésants, sont particulièrement sensibles la chanson de tradition orale, mémoire de moments et de tranches de vie, transmise de bouche à oreille, de génération en génération.

Coorganisé par la Maison des Cultures du Monde Centre français du patrimoine culturel immatériel et l’Université Rennes 2, l’événement est coordonné par Éva Guillorel, maîtresse de conférences en histoire moderne. Spécialiste des cultures orales, l’historienne a concocté un programme digne des Vieilles Charrues 65 communications de chercheurs internationaux réparties sur 22 sessions thématiques en cinq jours !

Sur les traces des chansons voyageuses, le public pourra suivre l’intervention de la chercheuse russe Veronika Ivanova qui explore la figure de la femme dans les gwerzioù bretonnes et les ballades russes, ou celle de Camille Moreddu sur les chanteurs noir-américains francophones de l’Illinois, ou bien encore celle de Maria Sobek sur les chants mexicains chantés lors des funérailles. Ces trois exemples restent un très bref aperçu de la diversité et de la richesse des interventions de chercheurs.ses, chanteurs.ses et collecteurs.ses venu.e.s du monde entier mais aussi de Bretagne et du reste de la France.

La collaboration des associations La Granjagoul, La Bouèze et Dastum permet au congrès de proposer tout un programme d’activités mettant à l’honneur la chanson de tradition orale de Haute-Bretagne présentation de la base de données Dastumedia autour des traditions orales de Bretagne, visite guidée en musique de Vitré, excursion à Fougères, concert du groupe Horvâ, etc. La Maison des Cultures du Monde accueille également l’exposition Et v’là l’bout ! Chants et musiques traditionnels de Haute-Bretagne, conçue par La Granjagoul, avec les contributions de La Bouèze et Dastum. Le congrès a également développé un partenariat avec le festival Va Y Availles du Bruit (Availles-sur-Seiche) qui met en valeur les traditions orales de Haute-Bretagne et du pays de Vitré en particulier, une façon conviviale de prolonger la rencontre en musique dès la fin des interventions le vendredi 17 mai et jusqu’au dimanche 19 mai.

Rendez-vous à Vitré du 13 au 17 mai pour explorer les traditions chantées du monde ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 09:30:00

fin : 2024-05-17

Maison des Cultures du Monde CFPCI 2 Rue des Bénédictins

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne communication@maisondesculturesdumonde.org

