Début : 2024-02-19 15:00:00

fin : 2024-02-19 16:30:00 La Comédie Française au Majestic.

La Comédie Française au Majestic

Parce que la Comédie Française est un théâtre où le répertoire est en permanent renouvellement, la troupe se lance dans un nouveau « Cyrano de Bergerac », 6 ans après la dernière représentation mise en scène de Denis Podalydès, 85 ans après celle de Pierre Dux et près de 130 ans après son écriture. .

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

