Vente de jouets et décoration de Noël 52 avenue des Colonies Andernos-les-Bains, 9 décembre 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez faire des affaires pour une vente exceptionnelle de jouets pour les enfants et les décorations de noël.

Les bénéfices sont destinés à nos différentes actions caritatives dont l’aide alimentaire sur Andernos les Bains.

Soutenir une bonne action tout en faisant d’excellentes affaires !.

2024-12-09 fin : 2024-12-09 . .

52 avenue des Colonies Société de Saint Vincent de Paul

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and do bargains for an exceptional sale of toys for children and Christmas decorations.

Profits go to our various charitable actions, including food aid in Andernos les Bains.

Support a good cause while doing great business!

Venga a hacer algunas gangas en una venta excepcional de juguetes para niños y adornos navideños.

Todo lo recaudado se destinará a nuestras diversas organizaciones benéficas, incluida la ayuda alimentaria en Andernos les Bains.

¡Apoye una buena causa mientras hace un gran negocio!

Kommen Sie und machen Sie Schnäppchen bei einem außergewöhnlichen Verkauf von Kinderspielzeug und Weihnachtsdekorationen.

Der Erlös ist für unsere verschiedenen karitativen Aktionen bestimmt, darunter die Lebensmittelhilfe in Andernos les Bains.

Unterstützen Sie eine gute Tat und machen Sie gleichzeitig hervorragende Schnäppchen!

