Conférence « L’âge d’or de la peinture anglaise : les paysages » 52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains, 14 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La conférencière, Emilie Ricard, présente la peinture et les arts décoratifs anglais sur ce cycle 2023-2024.

Organisée par Formes et Couleurs.

Inscription : bulletin disponible sur formesetcouleurs.jimdofree.com (rubrique « Histoire de l’art »)

Tarifs :

80€ les 10 conférences

ou

10€ la séance (dans la limite des places disponibles).

2023-12-14 fin : 2023-12-14 19:00:00. .

52, avenue des Colonies

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lecturer Emilie Ricard presents English painting and decorative arts in the 2023-2024 cycle.

Organized by Formes et Couleurs.

Registration: form available on formesetcouleurs.jimdofree.com (under « Histoire de l’art »)

Price :

80? for 10 lectures

or

10? per session (subject to availability)

La conferenciante Emilie Ricard presenta la pintura y las artes decorativas inglesas en el ciclo 2023-2024.

Organizado por Formes et Couleurs.

Inscripción: formulario disponible en formesetcouleurs.jimdofree.com (en « Histoire de l’art »)

Precio :

80 por 10 conferencias

o

10 por sesión (según disponibilidad)

Die Referentin Emilie Ricard führt in diesem Zyklus 2023-2024 in die englische Malerei und das englische Kunstgewerbe ein.

Organisiert von Formes et Couleurs.

Anmeldung: Bulletin erhältlich unter formesetcouleurs.jimdofree.com (Rubrik « Histoire de l’art »)

Preise:

80? für 10 Vorträge

oder

10? pro Sitzung (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Andernos-les-Bains