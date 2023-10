Atelier Créa’Jeux 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains, 2 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Dès 2 ans avec un adulte viens créer des jeux à partir de matériaux de récup’.

Par exemple tu peux transformer un flyer en dé !

Toute la journée de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.

Proposé par l’association Les Ludes.

Participation de 3€..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

52 Avenue des Colonies Salle des jeux en réseau

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From the age of 2, come and create games with an adult, using recycled materials.

For example, you can turn a flyer into a dice!

All day from 10am to 11:30am and from 2:30pm to 4pm.

Proposed by Les Ludes association.

Fee: 3?

A partir de 2 años, ven con un adulto a crear juegos con materiales reciclados.

Por ejemplo, puedes convertir un folleto en un dado

Todo el día, de 10.00 a 11.30 h. y de 14.30 a 16.00 h.

Organizado por la asociación Les Ludes.

Coste: 3?

Ab 2 Jahren und mit einem Erwachsenen kannst du Spiele aus gebrauchten Materialien herstellen.

Du kannst z. B. einen Flyer in einen Würfel verwandeln!

Den ganzen Tag von 10 bis 11:30 Uhr und von 14:30 bis 16 Uhr.

Angeboten von der Vereinigung Les Ludes.

Teilnahmegebühr: 3?

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Andernos-les-Bains