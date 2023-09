Friperie / bouquinerie 52 avenue des Colonies Andernos-les-Bains, 14 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Grand déballage de l’Association St Vincent de Paul qui vous propose vêtements, chaussures, linge et lingerie, vaisselle et petit électroménager, déco et maison, jeux et jouets, livres, cd et dvd.

Les bénéfices sont destinés à nos différentes actions caritatives dont l’aide alimentaire sur Andernos les Bains..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

52 avenue des Colonies Société de Saint Vincent de Paul

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Great unpacking of the Association St Vincent de Paul which proposes clothes, shoes, linen and lingerie, crockery and small electric household appliances, decoration and house, games and toys, books, cd and dvd.

The profits are intended for our various charitable actions of which the food aid on Andernos les Bains.

Gran venta de desembalaje de la Asociación San Vicente de Paúl de ropa, zapatos, sábanas y ropa interior, vajilla y pequeños electrodomésticos, decoración del hogar, juegos y juguetes, libros, CD y DVD.

Los beneficios se destinan a nuestras diversas acciones caritativas, incluida la ayuda alimentaria en Andernos les Bains.

Großer Trödelmarkt des Vereins St Vincent de Paul, der Ihnen Kleidung, Schuhe, Wäsche und Dessous, Geschirr und kleine Elektrogeräte, Dekoartikel und Haushaltswaren, Spiele und Spielzeug, Bücher, CDs und DVDs anbietet.

Der Erlös ist für unsere verschiedenen karitativen Aktionen bestimmt, darunter die Lebensmittelhilfe in Andernos les Bains.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Andernos-les-Bains