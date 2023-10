Festival de la fiction et du documentaire politique 52 Av. du Général de Gaulle La baule escoublac, 5 octobre 2023, La baule escoublac.

Festival de la fiction et du documentaire politique 5 – 8 octobre 52 Av. du Général de Gaulle Public

COMPÉTITIONS : DOCUMENTAIRES & FICTIONS | AVANT-PREMIÈRES

RENCONTRES | DÉBATS | DÉDICACES | MASTERCLASS

HORS COMPÉTITION

Bernadette de Léa Domenach

Clemenceau, la force d’aimer de Lorraine Lévy

Les larmes de la Légion de Guy Padovani Beauché

Ma France à moi de Benoît Cohen

LA COMPÉTITION

La Hija de todas las rabias de Laura Baumeister de Montis

HLM Pussy de Nora El Hourch

Monsieur le maire de Karine Blanc et Michel Tavares

The Survival Of Kindness de Rolf De Heer

L’Enlèvement de Marco Bellocchio

LES DOCUMENTAIRES

Dieu peut se défendre tout seul de Isabelle Cottenceau

Love It Was Not de Maya Safarty

L’Archipel du goulag, le courage de la vérité

de Nicolas Miletitch et Jean Crépu

Les Présidents face à la société de Pauline Pallier

Vigneronnes de Guillaume Bodin

Programmation complète: www.festivalfictiondocumentairepolitique.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

